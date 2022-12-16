Агресор випустив понад 70 ракет по Україні

12:42 16 грудня Київ, Україна

По Україні агресор завдав нового масованого удару. Зокрема, станом на 9:00 російські загарбники випустили 72 ракети.



Про це заявила УП із посиланням на свої джерела.



Загальний залп російських ракет, які летіли у бік України, станом на 9 ранку становив 72 літальні апарати.



Станом на 10:45 триває повітряна тривога по території всієї країни.