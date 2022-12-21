Агресор веде війну з країнами НАТО - міноборони росії
16:07 21 грудня Київ, Україна
Країна - терорист веде війну не проти України, а нібито з країнами НАТО
. Про це сказав президент росії володимир путін під час виступу на колегії російського міноборони в середу, 21 грудня.
"Добре відомо, що сьогодні проти росії активно використовується військовий потенціал і можливості практично всіх основних країн НАТО", - сказав глава кремлівського режиму.
При цьому він похвалив окупаційні війська, які борються за росію мужньо та стійко.
Також володимир путін заявив, що досі вважає українців "братським народом".
"Те, що відбувається зараз в Україні – загальна трагедія, але це результат політики не росії, а третіх країн" – лицемірно заявив путін.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі