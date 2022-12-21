Агресор веде війну з країнами НАТО - міноборони росії

16:07 21 грудня Київ, Україна

Країна - терорист веде війну не проти України, а нібито з країнами НАТО . Про це сказав президент росії володимир путін під час виступу на колегії російського міноборони в середу, 21 грудня.

"Добре відомо, що сьогодні проти росії активно використовується військовий потенціал і можливості практично всіх основних країн НАТО", - сказав глава кремлівського режиму.



При цьому він похвалив окупаційні війська, які борються за росію мужньо та стійко.



Також володимир путін заявив, що досі вважає українців "братським народом".