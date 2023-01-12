Агресор незабаром піде ва-банк - Данилов
12:15 12 січня Київ, Україна
Кремль не може розтягувати війну в Україні надовго через внутрішні проблеми в країні. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов
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"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що росія має йти вже ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми у росії", – сказав він під час телемарафону.
При цьому, за словами Данилова, у кремлі вже "готуються до певних подій", оскільки "люблять дати".
"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.
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