Агресор у травні випустив понад 300 дронів на Україну - розвідка Британії

Упродовж травня 2023 року росія здійснила понад 300 атак на Україну, використовуючи іранські безпілотні літальні апарати Shahed..
Це найінтенсивніше застосування цієї системи озброєнь на даний момент, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки.
Згідно з повідомленням, росія, ймовірно, випустила таку велику кількість безпілотних літальних апаратів, щоб змусити Україну використовувати свої передові ракети протиповітряної оборони..
Проте, за оцінками, Україна зуміла нейтралізувати не менше 90% атакованих БПЛА, застосовуючи в основному своє більш старе та доступне протиповітряне озброєння та радіоелектронні перешкоди.
У британській розвідці також зазначається, що росія, можливо, намагалася атакувати українські сили за лінією фронту, проте її ефективність у поразці динамічних цілей на великих відстанях залишається низькою через проблеми з наведенням.
У травні відбулася масована серія атак на Україну з боку Росії, включаючи як безпілотники, так і ракетні атаки.. За даними КМВА, Київ зазнав щонайменше 17 повітряних атак з боку Росії минулого місяця.
Це найінтенсивніше застосування цієї системи озброєнь на даний момент, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки.
Згідно з повідомленням, росія, ймовірно, випустила таку велику кількість безпілотних літальних апаратів, щоб змусити Україну використовувати свої передові ракети протиповітряної оборони..
Проте, за оцінками, Україна зуміла нейтралізувати не менше 90% атакованих БПЛА, застосовуючи в основному своє більш старе та доступне протиповітряне озброєння та радіоелектронні перешкоди.
У британській розвідці також зазначається, що росія, можливо, намагалася атакувати українські сили за лінією фронту, проте її ефективність у поразці динамічних цілей на великих відстанях залишається низькою через проблеми з наведенням.
У травні відбулася масована серія атак на Україну з боку Росії, включаючи як безпілотники, так і ракетні атаки.. За даними КМВА, Київ зазнав щонайменше 17 повітряних атак з боку Росії минулого місяця.
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