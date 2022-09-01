Агресор у Криму проводить політику щодо знищення корінних народів - МЗС

16:19 09 серпня Київ, Україна

На території окупованого Криму рф послідовно і цілеспрямовано проводить політику щодо знищення та витіснення корінних народів.

Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій 9 серпня з нагоди Міжнародного дня корінних народів.



Як нагадали у відомстві, корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки.

"Російська окупаційна адміністрація з політичних чи релігійних мотивів незаконно утримує за ґратами понад 120 громадян України з Криму, більшість з яких – кримські татари. З 2016 року окупаційна влада заборонила Меджліс кримськотатарського народу і вже понад шість років ігнорує наказ Міжнародного Суду про скасування цього незаконного рішення", - наголосили в міністерстві.

Зазначається, що Україна докладає максимальних зусиль для забезпечення прав та свобод представників корінних народів на тимчасово окупованих територіях. Так, правозахисний трек є одним із п'яти пріоритетів діяльності Міжнародної Кримської платформи.



Крім того, Україна мобілізує міжнародних партнерів для посилення тиску на росію з метою протидії масовим порушенням прав людини на півострові.