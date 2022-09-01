Агресор у Криму проводить політику щодо знищення корінних народів - МЗС

На території окупованого Криму рф послідовно і цілеспрямовано проводить політику щодо знищення та витіснення корінних народів.
Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій 9 серпня з нагоди Міжнародного дня корінних народів.
Як нагадали у відомстві, корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки.
Як нагадали у відомстві, корінними народами України є кримські татари, караїми та кримчаки.
Зазначається, що Україна докладає максимальних зусиль для забезпечення прав та свобод представників корінних народів на тимчасово окупованих територіях. Так, правозахисний трек є одним із п'яти пріоритетів діяльності Міжнародної Кримської платформи.
Крім того, Україна мобілізує міжнародних партнерів для посилення тиску на росію з метою протидії масовим порушенням прав людини на півострові.
Крім того, Україна мобілізує міжнародних партнерів для посилення тиску на росію з метою протидії масовим порушенням прав людини на півострові.
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