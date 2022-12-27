Агресор погрожує ядерною зброєю, коли його справи йдуть не так, як хочеться
11:44 27 грудня Київ, Україна
Країна-терорист відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель
, відповідаючи на запитання PAP про те, чи треба, як і раніше, серйозно ставитися до російських ядерних погроз.
"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право та впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", – заявив Боррель.
Він наголосив, що ЄС та більша частина міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж росії.
"І я думаю, що ті, хто ухвалює рішення в москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це", – сказав Боррель.
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