Агресор погрожує ядерною зброєю, коли його справи йдуть не так, як хочеться

11:44 27 грудня Київ, Україна

Країна-терорист відновлює погрози щодо застосування ядерної зброї, коли впадає у відчай від того, що її справи йдуть не так, як хочеться. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, відповідаючи на запитання PAP про те, чи треба, як і раніше, серйозно ставитися до російських ядерних погроз.
 
"Очевидно, що той, хто необачно порушує Статут ООН та міжнародне право та впадає у відчай, якщо справи йдуть не так, як він хоче, без вагань погрожує використати все, що є в його арсеналі терору", – заявив Боррель.

Він наголосив, що ЄС та більша частина міжнародної спільноти відкидають безвідповідальний ядерний шантаж росії.
 
"І я думаю, що ті, хто ухвалює рішення в москві про можливе застосування ядерної зброї, почули це", – сказав Боррель.