Агресор: загроза ядерної війни наростає

Лідер кремлівського режиму путін стверджує, що "загроза ядерної війни наростає". Однак, за його словами, росія "не застосує першою такої зброї" і для неї вона лише "засіб захисту".
Про це він заявив у ході засідання Ради з прав людини, повідомляє провладне ЗМІ у середу, 7 грудня.
Про це він заявив у ході засідання Ради з прав людини, повідомляє провладне ЗМІ у середу, 7 грудня.
Він також прокоментував твердження, що росія "за жодних обставин не застосує першою" атомні бомби.
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