Агресор: загроза ядерної війни наростає

18:44 07 грудня Київ, Україна

Лідер кремлівського режиму путін стверджує, що "загроза ядерної війни наростає". Однак, за його словами, росія "не застосує першою такої зброї" і для неї вона лише "засіб захисту".

Про це він заявив у ході засідання Ради з прав людини, повідомляє провладне ЗМІ у середу, 7 грудня.
 
"Загроза ядерної війни.. Ви маєте рацію. Така загроза наростає, чого гріха таїти", - запевняє голова кремля.
 
"Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою, по всьому світу", - заявив він.
 
Він також прокоментував твердження, що росія "за жодних обставин не застосує першою" атомні бомби.
 
"Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені", - резюмував він.