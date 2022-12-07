Агресор: загроза ядерної війни наростає

18:44 07 грудня Київ, Україна

Лідер кремлівського режиму путін стверджує, що "загроза ядерної війни наростає". Однак, за його словами, росія "не застосує першою такої зброї" і для неї вона лише "засіб захисту".



Про це він заявив у ході засідання Ради з прав людини, повідомляє провладне ЗМІ у середу, 7 грудня.

"Загроза ядерної війни.. Ви маєте рацію. Така загроза наростає, чого гріха таїти", - запевняє голова кремля.

"Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю, як бритвою, по всьому світу", - заявив він.

Він також прокоментував твердження, що росія "за жодних обставин не застосує першою" атомні бомби.