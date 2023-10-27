Агресор почав використовувати нові безпілотники в атаках на Україну

11:43 25 жовтня Київ, Україна

Для атак на українську інфраструктуру росія розширює свій арсенал безпілотників, вводячи дешевші та легші апарати власного виробництва під назвою Italmas на додаток до безпілотників Shahed.



Інформацію про це розповсюдив Інститут вивчення війни (ISW) та російський Telegram-канал Mash.



За даними російських ЗМІ, 23 жовтня російські війська вперше проти України використали нові безпілотники Italmas великої дальності та його варіанти під час атаки на Київську область. Російські джерела підкреслили, що безпілотники Italmas легші за їхні аналоги Shahed, і їх складніше виявити і збити. Крім того, вони відзначили, що Italmas більш економічні, що дозволяє більше їх виробляти та використовувати, незважаючи на їхню меншу вантажність.



За даними російських джерел, окупаційні війська використовуватимуть безпілотники Italmas у поєднанні з Shahed.



Раніше ISW оцінював, що росія прагне розширити та урізноманітнити свій арсенал безпілотників, ракет та керованих боєприпасів для атак на критично важливі українські об'єкти напередодні осінньо-зимового сезону. Введення безпілотників Italmas, ймовірно, є частиною цього процесу.



Інформація, представлена російськими ЗМІ, також вказує на те, що безпілотники Italmas легше відрізнити від Shahed, вони працюють на газу і видають інший звук, схожий на газонокосарку, що робить їх більш важкими для виявлення та перехоплення.



Слід зазначити, що кодове найменування БПЛА на виробництві - "Виріб 54".