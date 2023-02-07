Агресор зміг купити комплектувальні для ударних БПЛА - ISW

Через неефективність західних санкцій проти Ірану та росії, рф вдалося придбати компоненти для ударних безпілотників у США.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Зазначається, що росія та Іран просувають плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
Крім того, росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
За даними британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR), 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
Як відомо, більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені в збитих іранських безпілотниках в Україні, з початку війни заперечували прямий продаж компонентів росії, Ірану чи білорусі.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.
Зазначається, що росія та Іран просувають плани з будівництва іранського заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на території росії. Раніше Іран відкрив завод із виробництва дронів у Таджикистані.
Крім того, росія може використовувати свої значні економічні зв'язки з Таджикистаном через ОДКБ та ЄАЕС для відмивання компонентів дронів або закупівлі вироблених безпілотників для використання в Україні в обхід міжнародних санкцій.
За даними британської слідчої групи Conflict Armament Research (CAR), 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed 136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США.
Як відомо, більшість західних компаній, чиї компоненти були виявлені в збитих іранських безпілотниках в Україні, з початку війни заперечували прямий продаж компонентів росії, Ірану чи білорусі.
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