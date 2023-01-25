Агресор рф посилює тиск на сході України - Зеленський

Російська військова машина планує нову хвилю агресії та вже посилила тиск на низці напрямків на сході України.
Про це у вівторок, 24 січня, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
За його словами, противник намагається атакувати у районі Бахмута, Вугледара, а також на інших напрямках. Він зазначив, що кремль хоче кинути ще більше людей та техніки на війну проти України.
За його словами, всі у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й наскільки можна не допустити нових російських злочинних дій.
Про це у вівторок, 24 січня, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
За його словами, противник намагається атакувати у районі Бахмута, Вугледара, а також на інших напрямках. Він зазначив, що кремль хоче кинути ще більше людей та техніки на війну проти України.
За його словами, всі у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й наскільки можна не допустити нових російських злочинних дій.
Він закликав партнерів бути більш активними, що стосується озброєння.
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