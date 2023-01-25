Агресор рф посилює тиск на сході України - Зеленський

07:31 25 січня Київ, Україна

Російська військова машина планує нову хвилю агресії та вже посилила тиск на низці напрямків на сході України.



Про це у вівторок, 24 січня, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.



За його словами, противник намагається атакувати у районі Бахмута, Вугледара, а також на інших напрямках. Він зазначив, що кремль хоче кинути ще більше людей та техніки на війну проти України.



За його словами, всі у вільному світі мають посилювати співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, а й наскільки можна не допустити нових російських злочинних дій.

"Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і у розмові з паном президентом Франції, і у розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві", - наголосив глава держави.

Він закликав партнерів бути більш активними, що стосується озброєння.