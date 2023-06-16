Агресор розгортає елітні розвідувальні підрозділи на кордоні з Україною

16:28 19 травня Київ, Україна

У селі Тьоткіно Курської області, на кордоні з Україною, російська федерація розгорнула елітні розвідувальні підрозділи для здійснення диверсій.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



За їхнім повідомленням, головними завданнями цих підрозділів є контрдиверсійна діяльність у прикордонній зоні після успішних партизанських операцій, проведення диверсій та підвищення бойового духу у деморалізованих військових частин російської федерації вздовж кордону.



За даними Центру, на місце прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської спеціальної бригади з Тольятті, Самарської області та 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення зі Степового, Ростовської області.



