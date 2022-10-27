Агресор намагається виманити українських захисників з інших напрямків - Зеленський

19:04 27 жовтня Київ, Україна

Окупанти проводять інформаційну атаку проти ЗСУ, щоб виманити українських захисників з інших напрямків.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, яке опублікував Офіс Президента у четвер, 27 жовтня.

"Я не бачу, щоб вони втекли з Херсона. Це інформаційна атака. Це така атака для нас, щоб ми пішли туди, щоби перекинули війська з інших небезпечних напрямків. Це була їхня інформаційна операція, вони не готові покинути Херсон. Але вони знають, що якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти", - пояснив глава держави.

Також він відповів на запитання, чи означає це, що війська росії в оточенні. За його словами, противник знає про цю проблему.