Агресор намагається виманити українських захисників з інших напрямків - Зеленський

Окупанти проводять інформаційну атаку проти ЗСУ, щоб виманити українських захисників з інших напрямків.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, яке опублікував Офіс Президента у четвер, 27 жовтня.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, яке опублікував Офіс Президента у четвер, 27 жовтня.
Також він відповів на запитання, чи означає це, що війська росії в оточенні. За його словами, противник знає про цю проблему.
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