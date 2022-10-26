Агресор провів перевірку ядерної зброї

16:21 26 жовтня Київ, Україна

У середу, 26 жовтня, росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками, повідомляють російські ЗМІ.



За тренувальними пусками по полігону Кура на Камчатці спостерігав президент росії володимир путін.

"Під керівництвом путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.