Агресор продовжує вивозити українських дітей в рф

Рашисти під різними приводами продовжують депортувати українських дітей на територію російської федерації. Про це у четвер, 15 грудня, повідомляє Центр національного спротиву.
У ЦНС розповіли, що у таборах дітям "промивають мізки" російською пропагандою. Їм пояснюють, що "Україна розв'язала цю війну".
Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" із пропагандистською метою, повідомили в ЦНС.
Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" із пропагандистською метою, повідомили в ЦНС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі