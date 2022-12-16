Агресор продовжує вивозити українських дітей в рф

07:40 16 грудня Київ, Україна

Рашисти під різними приводами продовжують депортувати українських дітей на територію російської федерації. Про це у четвер, 15 грудня, повідомляє Центр національного спротиву.

"Нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська та Сєверодонецька до Ставропольського краю росії, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей. При цьому тривають тотальні медобстеження українських дітей, щоб направити їх на примусове лікування до так званих дитячих таборів", - йдеться у повідомленні.

"Звичайно, це виглядає як добрі наміри, але насправді "оздоровлення" - це лише підстава для вивезення дітей у рф і подальшого промивання мозку", - кажуть у ЦНС.

У ЦНС розповіли, що у таборах дітям "промивають мізки" російською пропагандою. Їм пояснюють, що "Україна розв'язала цю війну".



Перед дітьми виступають відомі російські актори, спортсмени та блогери, які використовують свій "авторитет" із пропагандистською метою, повідомили в ЦНС.