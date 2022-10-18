Агресор продовжує тероризувати та вбивати мирних людей - Зеленський
10:32 18 жовтня Київ, Україна
Український лідер прокоментував масовані обстріли російських окупантів мирних міст України, заявивши, що росія нічого не змінить для себе такими діями.
Про це він заявив уранці у вівторок, 18 жовтня.
"Вони продовжують робити те, що найкраще вміють – тероризувати та вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, із чим на цих мирних об'єктах боролися російські терористи?", - написав Зеленський, опублікувавши відео руйнування у Миколаєві.
"Держава-терорист нічого не змінить для себе такими діями. Тільки підтвердить свою руйнівну та вбивчу сутність, за що неодмінно відповідатиме", - резюмував Зеленський.
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