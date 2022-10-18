Агресор продовжує тероризувати та вбивати мирних людей - Зеленський

10:32 18 жовтня Київ, Україна

Український лідер прокоментував масовані обстріли російських окупантів мирних міст України, заявивши, що росія нічого не змінить для себе такими діями.

Про це він заявив уранці у вівторок, 18 жовтня.

"Вони продовжують робити те, що найкраще вміють – тероризувати та вбивати мирних людей. У Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу. Цікаво, із чим на цих мирних об'єктах боролися російські терористи?", - написав Зеленський, опублікувавши відео руйнування у Миколаєві.