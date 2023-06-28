Агресор визнав відповідальність за ракетний терор у Краматорську

Країна-агресор визнала свою відповідальність за масове вбивство мешканців міста Краматорськ у Донецькій області.
Представник Міністерства оборони Росії, генерал-лейтенант Ігор Конашенков, заявив про це на брифінгу, що відбувся в середу, 28 червня.
За його версією, ракета, нібито випущена, вразила пункт тимчасової дислокації командного складу 56 мотопіхотної бригади Збройних Сил України. Однак Конашенков не надав пояснення про численні жертви серед мирного населення.
Як відомо, увечері минулого дня російські сили запустили дві ракети - одна з них потрапила до закладу громадського харчування в центрі Краматорська, а друга впала на території села Біленьке.. Загинуло щонайменше 11 людей, а близько 60 отримали поранення.
Представник Міністерства оборони Росії, генерал-лейтенант Ігор Конашенков, заявив про це на брифінгу, що відбувся в середу, 28 червня.
За його версією, ракета, нібито випущена, вразила пункт тимчасової дислокації командного складу 56 мотопіхотної бригади Збройних Сил України. Однак Конашенков не надав пояснення про численні жертви серед мирного населення.
Як відомо, увечері минулого дня російські сили запустили дві ракети - одна з них потрапила до закладу громадського харчування в центрі Краматорська, а друга впала на території села Біленьке.. Загинуло щонайменше 11 людей, а близько 60 отримали поранення.
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