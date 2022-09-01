Агресор перетворив Запорізьку АЕС на поле бою - Зеленський

16:39 11 серпня Київ, Україна

У разі аварії на Запорізькій АЕС це буде застосування ядерної зброї без ядерного удару.

Тему ядерної безпеки на окупованій росіянами АЕС порушив президент України Володимир Зеленський на Конференції країн-партнерів на рівні міністрів оборони у четвер, 11 серпня.

"Якщо радянська влада намагалася приховати Чорнобильську катастрофу та її наслідки, то російська влада більш цинічна. Вона робить все, щоб ризик ядерної катастрофи став максимальним, а винним має бути хтось інший", - сказав він.

За словами президента, "російська окупаційна армія використовує Запорізьку АЕС для терору та озброєних провокацій. Росія перетворила АЕС на поле бою".

"Коли окупанти прийшли на АЕС, їхні танки обстріляли її. Розміщуючи бойову техніку на території станції та проводячи там утилізацію боєприпасів, російські військові не можуть не знати, що ставлять усю Європу під загрозу ядерної катастрофи", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у серпні окупанти пошкодили лінії зв'язку станції з енергосистемою, а також датчики радіаційного моніторингу, азотно-кисневу станцію. "Вже тоді Європа опинилася за кілька кроків від ядерної катастрофи", - наголосив він.



Зеленський також наголосив на невипадковості того, що траєкторія російських крилатих ракет пролягає над АЕС.

"Росія може спровокувати найбільшу в історію аварію на Запорізькій атомній станції. Це може бути катастрофічніше, ніж Чорнобиль і по суті - використанням росією ядерної зброї, але без ядерного удару", - заявив він.

Президент України закликав відповісти на ядерний шантаж росії новими санкціями проти Росатому і всієї російської атомної галузі.



Також він закликав надати Україні більше зброї.



Зеленський зазначив, що росія досі отримує десятки мільярдів доларів від торгівлі з Європою.