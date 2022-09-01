Агресор перетворив Запорізьку АЕС на поле бою - Зеленський

У разі аварії на Запорізькій АЕС це буде застосування ядерної зброї без ядерного удару.
Тему ядерної безпеки на окупованій росіянами АЕС порушив президент України Володимир Зеленський на Конференції країн-партнерів на рівні міністрів оборони у четвер, 11 серпня.
За словами президента, "російська окупаційна армія використовує Запорізьку АЕС для терору та озброєних провокацій. Росія перетворила АЕС на поле бою".
Президент нагадав, що у серпні окупанти пошкодили лінії зв'язку станції з енергосистемою, а також датчики радіаційного моніторингу, азотно-кисневу станцію. "Вже тоді Європа опинилася за кілька кроків від ядерної катастрофи", - наголосив він.
Зеленський також наголосив на невипадковості того, що траєкторія російських крилатих ракет пролягає над АЕС.
Зеленський також наголосив на невипадковості того, що траєкторія російських крилатих ракет пролягає над АЕС.
Президент України закликав відповісти на ядерний шантаж росії новими санкціями проти Росатому і всієї російської атомної галузі.
Також він закликав надати Україні більше зброї.
Зеленський зазначив, що росія досі отримує десятки мільярдів доларів від торгівлі з Європою.
Також він закликав надати Україні більше зброї.
Зеленський зазначив, що росія досі отримує десятки мільярдів доларів від торгівлі з Європою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі