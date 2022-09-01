Агресор втратив в Україні понад 900 елітних фахівців

16:17 01 вересня Київ, Україна

Росія втратила понад 900 елітних фахівців, на підготовку яких пішли роки зусиль та мільйони доларів.

Про це повідомляє ВВС.



За оцінкою як західних, так і російських експертів, загальновійськові підрозділи російської армії виявилися не готовими до штурмових дій. У результаті завдання, які зазвичай ставляться перед піхотою, довелося вирішувати спецзагонам, морпіхам та десантникам.



Саме ці організації, які традиційно вважаються елітою російської армії, зазнали відчутних втрат. Загинули і десятки військових льотчиків. На думку експертів, заповнити втрату всіх цих фахівців росії буде проблематично.



За їхніми даними, встановлено загибель:

151 військовослужбовця спецзагону ГРУ, з них 22% офіцери;





245 росгвардійців, у тому числі спецзагін, СОБР та ОМОН. Майже кожен четвертий мав офіцерське звання. Щонайменше 16 загиблих мали краповий берет;





мінімум 20 співробітників ФСБ та ФСО. Серед загиблих й офіцери найзасекреченіших підрозділів;





найбільших серед десантників втрат зазнав 331 гвардійський полк ПДВ з Костроми: понад 80 загиблих офіцерів, у тому числі командир полку;

у найелітнішому загоні ПДВ - 45-й гвардійській бригаді спецзагону загинуло 14 військовослужбовців;





морпіхів: найбільше втрат зазнала 810 бригада, що базується в Криму. Загинули щонайменше 56 осіб, у тому числі два командири бригади;





ліквідовано 67 військових льотчиків, включаючи штурманів та бортмеханіків (екіпажі бойових літаків та вертольотів – еліта будь-якої армії світу, а підготовка одного льотчика-снайпера може займати 15-17 років).

Загальновійськові підрозділи армії росії були не готові до штурмів. Через це російським елітним загонам довелося вирішувати завдання, які ставляться перед піхотою.