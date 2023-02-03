Агресор переоцінює сили російської армії – аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що великий наступ російської армії на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним.
Про це йдеться у звіті ISW.
Аналітики звернули увагу на заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Черняка, який в інтерв'ю Kyiv Post розповів, що президент росії володимир путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку та Луганську області до березня 2023 року. Черняк також повідомив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку до районів східної України.
Про це йдеться у звіті ISW.
Аналітики звернули увагу на заяву представника Головного управління військової розвідки України Андрія Черняка, який в інтерв'ю Kyiv Post розповів, що президент росії володимир путін наказав російським військовим захопити всю Донецьку та Луганську області до березня 2023 року. Черняк також повідомив, що російські війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку до районів східної України.
За попередньою оцінкою ISW, великий російський наступ швидше за все передчасно досягне кульмінації до квітня 2023 року, під час весняного сезону дощів, не досягнувши оперативно значущих результатів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі