Агресор перекинув елітний спецзагін у Білгородську область для боротьби з партизанами

17:49 02 червня Київ, Україна

Російські військові перекинули до прикордонних населених пунктів Білгородської області особливий елітний спецзагін з метою протидії партизанському руху.



Згідно з інформацією, наданою Центром національного опору у п'ятницю, 2 червня, загін 322-го центру російських Сил спеціальних операцій (ССО) з кодовою назвою "Сенеж" був направлений до Білгородської області.



Схоже, російська влада відчуває серйозну тривогу у зв'язку з можливою активністю партизанів і тому швидко припинила поточні операції даного елітного підрозділу, наказавши йому розміститися в прикордонних населених пунктах Білгородської області.



Наголошується, що основне завдання даного загону полягає у проведенні розвідувально-диверсійної діяльності на російсько-українському кордоні.



Незважаючи на це, у Центрі національного опору наголошують, що жодні дії противника не зможуть зупинити рух опору.