Агресор відправив на війну в Україну 400 ув'язнених із Тамбова - зведення

З Тамбова 400 карних злочинців були послані на війну в Україну, для посилення російських військ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту.
Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.
Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 22 авіаударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком доби ворог провів ще три ракетні удари.
Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір'я, Новопілля, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спирне, Красногорівка, Степове та Ольговське.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.
На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії, а саме:
На Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Гоптівка, Гур'єв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ.
На Краматорському напрямку - Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка.
На Бахмутському напрямку - Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве.
На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка та Первомайське.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріл по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.
Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Також уражені 6 пунктів управління, 3 опорні пункти та райони зосередження особового складу та військової техніки. У зону ураження потрапили об'єкти ППО, РЕБ та 3 склади боєприпасів.
Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів-афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.
Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 22 авіаударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком доби ворог провів ще три ракетні удари.
Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір'я, Новопілля, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спирне, Красногорівка, Степове та Ольговське.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.
На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії, а саме:
На Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Гоптівка, Гур'єв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ.
На Краматорському напрямку - Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка.
На Бахмутському напрямку - Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве.
На Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка та Первомайське.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка.
На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріл по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.
Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Також уражені 6 пунктів управління, 3 опорні пункти та райони зосередження особового складу та військової техніки. У зону ураження потрапили об'єкти ППО, РЕБ та 3 склади боєприпасів.
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