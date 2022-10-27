Агресор ніколи вже не зможе відновити свій експорт енергоресурсів – МЕА

20:16 27 жовтня Київ, Україна

У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що експорт рф енергоносіїв вже ніколи не повернеться до довоєнних рівнів.



Про це йдеться в енергетичному огляді МЕА.



У документі наголошується, що війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку. Прогнозується, що російський експорт енергоносіїв, що скорочується, до 2030 року впаде рівно на 50%.



В огляді наголошується, що глобальна енергетична криза може стати історичним поворотним пунктом на шляху до більш чистого та безпечного майбутнього.

"Глобальна енергетична криза, спричинена вторгненням росії в Україну, викликає глибокі та довготривалі зміни, які можуть прискорити перехід до більш стійкої та безпечної енергетичної системи. Сьогоднішня енергетична криза викликає безпрецедентний за масштабами та складністю шок. Найбільші потрясіння відчуваються на ринках природного газу, вугілля та електроенергії - зі значними потрясіннями на ринках нафти, що призвело до необхідності двох безпрецедентних за масштабами випусків нафти країнами-членами МЕА, щоб уникнути ще більш серйозних перебоїв у постачанні", - йдеться у доповіді.



При цьому МЕА зазначає, що вторгнення росії в Україну та глобальна енергокриза прискорить перехід найбільших країн на відновлювані джерела - прогнозується, що вже до середини 2020-х світовий попит на викопне паливо вийде на плато.



У МЕА також наголошують, що криза змусила уряди найбільших країн - США, Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Китаю та Індії - зробити більш впевнені кроки у бік структурних змін у виробництві та споживанні енергії. Якщо всі заявлені програми виконуватимуться, світові інвестиції в "чисту енергію" до 2030 року зростуть на 50% до $2 трлн на рік.



Водночас описаний у доповіді базовий сценарій МЕА передбачає, що близько 2025 року світовий попит на викопне паливо пройде пік, після якого почне падати.



При цьому прискорення відмови від вугілля, газу та нафти покращує прогноз викидів та глобальної зміни клімату. У базовому сценарії МЕА викиди CO2 будуть на історичному максимумі 37 млрд тонн у 2025 році, на п'ять років раніше, ніж передбачалося. Після цього вони мають почати знижуватись і до 2050 року впадуть до 32 млрд тонн.



Щодо перспектив російського енергетичного експорту в МЕА заявили, що війна все змінила для росії.



Так, єдина можливість для росії переорієнтувати поставки, що випадають через санкції - це Китай, але повністю замістити Європу рф не зможе, особливо по газу. За оцінкою МЕА, у 2020-х роках споживання газу в Китаї в середньому зростатиме на 2% щорічно (у 2010-ті воно зростало на 12% на рік).



Порівняно з торішнім звітом МЕА знизило прогноз обсягів видобутку нафти в росії до 2025 року на 2 млн барелів на добу, видобутку природного газу - на 200 млрд кубометрів на рік.



Агентство зазначає, що російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%.



Водночас частка росії на світовому газовому ринку впаде з 30% у 2021 році до 15% у 2030 році у базовому сценарії та до 10% в оптимістичному. Виторг від газового експорту - з $75 млрд до менш ніж $30 млрд в оптимістичному сценарії.



За прогнозами, російський нафтовий експорт до 2030 року впаде на 25%, до 2050-го - на 40%. Більшу частину російського експорту замістять близькосхідні постачальники, але частина припаде і на Північну Америку, яка до середини 2020-х обійде росію за часткою світового ринку.