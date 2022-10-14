Агресор не ставив завдання знищити Україну

18:09 14 жовтня Київ, Україна

Глава кремлівського режиму володимир путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.

Про це повідомив путін на пресконференції.

"Ми не ставили собі завдання знищення України. Ні, звичайно",- зазначив путін.

Так путін відповів на запитання, чи зможе у майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання до Криму, тому російським військам "довелося зайти та відкрити воду до Криму".



У кремлі неодноразово заявляють, що всіх цілей війни з Україною буде досягнуто, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, які саме ці цілі.