Агресор не ставив завдання знищити Україну

Глава кремлівського режиму володимир путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну.
Про це повідомив путін на пресконференції.
Так путін відповів на запитання, чи зможе у майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання до Криму, тому російським військам "довелося зайти та відкрити воду до Криму".
У кремлі неодноразово заявляють, що всіх цілей війни з Україною буде досягнуто, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, які саме ці цілі.
У кремлі неодноразово заявляють, що всіх цілей війни з Україною буде досягнуто, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, які саме ці цілі.
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