Агресор наростив імпорт чіпів незважаючи на санкції

Російський агресор у 2022 році значно збільшив імпорт чіпів і тим самим перевищив довоєнні показники.
Про це у вівторок, 31 січня, повідомляє Forbes із посиланням на економіста Інституту міжнародних фінансів Еліну Рибакову.
Про це у вівторок, 31 січня, повідомляє Forbes із посиланням на економіста Інституту міжнародних фінансів Еліну Рибакову.
Таким чином, незважаючи на санкції з боку США проти росії, москва не тільки продовжила імпорт напівпровідників, а й суттєво розширила його.
Зокрема, до повномасштабного вторгнення в Україну Китай був важливим постачальником мікросхем та електронних інтегральних схем до росії. Але у 2022 році, через скорочення постачань до рф деякими традиційними постачальниками, імпорт з Китаю рекордно зріс.
Загалом обсяг китайського експорту напівпровідників до росії підскочив з 200 млн доларів у 2021 році до більш ніж 500 млн доларів у 2022 році.
Зокрема, до повномасштабного вторгнення в Україну Китай був важливим постачальником мікросхем та електронних інтегральних схем до росії. Але у 2022 році, через скорочення постачань до рф деякими традиційними постачальниками, імпорт з Китаю рекордно зріс.
Загалом обсяг китайського експорту напівпровідників до росії підскочив з 200 млн доларів у 2021 році до більш ніж 500 млн доларів у 2022 році.
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