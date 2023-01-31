Агресор наростив імпорт чіпів незважаючи на санкції

16:31 31 січня Київ, Україна

Російський агресор у 2022 році значно збільшив імпорт чіпів і тим самим перевищив довоєнні показники.



Про це у вівторок, 31 січня, повідомляє Forbes із посиланням на економіста Інституту міжнародних фінансів Еліну Рибакову.

"Росія суттєво збільшила імпорт чіпів у 2022 році, показник перевищив довоєнний. Вартість імпорту чіпів зросла з $1,8 млрд за січень-вересень 2021 року до $2,45 млрд за той же період минулого року", - сказано в повідомленні.

Таким чином, незважаючи на санкції з боку США проти росії, москва не тільки продовжила імпорт напівпровідників, а й суттєво розширила його.



Зокрема, до повномасштабного вторгнення в Україну Китай був важливим постачальником мікросхем та електронних інтегральних схем до росії. Але у 2022 році, через скорочення постачань до рф деякими традиційними постачальниками, імпорт з Китаю рекордно зріс.



Загалом обсяг китайського експорту напівпровідників до росії підскочив з 200 млн доларів у 2021 році до більш ніж 500 млн доларів у 2022 році.