Агресор скоює атаки на Україну з періодичністю у тиждень - ГУР

12:57 24 листопада Київ, Україна

Країна-агресор росія скоює масовані атаки на українську територію з періодичністю у тиждень. У розвідці вважають, що за цей час вона встигає підготуватися до наступного удару.

"Нас намагаються зламати, занурити у темряву та холод у період війни та змусити до переговорів на умовах агресора. Цього насправді не вийде. Ми розуміємо, що періодичність це приблизно тиждень. Тобто це період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - розповів представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Україна готується до подальшої більш ефективної роботи протиповітряної безпеки.

"Але те, що терористичний режим продовжуватиме ці атаки, то це безперечно. Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї в росії значно виснажені, але є багато ракет і невисокоточних". Ми бачимо, що за точністю вони особливо й не женуться. у багатьох випадках розліт за кілометр - це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а у цивільні будинки, лікарні", - додав представник ГУР.

Юсов додав, що насамперед загроза для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон.