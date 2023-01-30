Агресор накопичує сили та техніку поблизу Маріуполя

11:27 30 січня Київ, Україна

На тлі примусової паспортизації та колапсу в медичній системі в Маріуполі фіксується скупчення сил та техніки російських військ.



Про це 30 січня повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"За вихідні знову зросла кількість мобілізованих з росії, що прибули. Зокрема, в селі Білосарайська Коса та селах на північ від Маріуполя (на кордоні Маріупольського та Волноваського районів). Приблизна загальна кількість до чотирьох тисяч. Крім того, відбувається доукомплектування підрозділів ворога щодо приписки з Луганської області на північ від Маріуполя", - уточнив він.

За словами окупантів, вони готують підрозділи для атаки на Вугледар.

"Загальна кількість контингенту на доукомплектуванні 3-5 тисяч поки що живих окупантів. Розпочали накопичення техніки навколо Маріуполя наступального характеру. Вугледар звучить досить часто, щоб зробити висновок щодо підготовки відповідного наступу", - додав радник.

Він також наголосив, що медична система Маріуполя у жалюгідному стані: у місті єдиний лікар-ендокринолог, одне ЛОР-відділення у лікарні інтенсивної терапії у стаціонарі з обмеженою кількістю місць.

"Онкозахворювання - пряма дорога в один кінець. При цьому знову розгорнуті військові шпиталі на базі стаціонарів, що працюють. Наслідки - вичерпування запасів плазми та крові (для цивільних майже недоступне зараз), нестача ліжко-місць цивільним. Смертність зростає", - наголосив Андрющенко.

Також у місті набирає обертів примусова паспортизація.