Агресор хоче втягнути білорусь безпосередньо в бойові дії - Зеленський

19:50 11 жовтня Київ, Україна

Для того, щоб спростувати інформацію про можливі провокації росії про нібито плани України розпочати військові дії проти білорусі, необхідно розмістити спостерігачів на українсько-білоруському кордоні.



Про це у вівторок, 11 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський у ході термінової наради з лідерами G7.

"Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він з усіма сусідами. Я хочу звернути увагу на одну країну. Територія білорусі вже використовується для ударів по Україні. Нині ми бачимо велику загрозу. Росія намагається прямо втягнути білорусь у війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні", - заявив президент.

Він підкреслив, що білорусь вже й так є опосередкованим учасником війни, але росія хоче втягнути її у бойові дії безпосередньо. При цьому Україна ніколи не планувала бойових дій проти білорусі.