Агресор готовий до переговорів з Україною - МЗС

18:08 09 листопада Київ, Україна

Росія готова до переговорів з Україною виходячи з реалій, які існують зараз. Про це 9 листопада заявила на брифінгу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Зазначається, що речник російського зовнішньополітичного відомства прокоментувала твердження "про відсутність у російської сторони готовності до переговорів з Києвом, який цю готовність демонструє", що пролунали раніше з Берліна.
 
"Ми, як і раніше, відкриті до переговорів. Ми ніколи від них не відмовлялися. Ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, які складаються зараз", - підкреслила Захарова.