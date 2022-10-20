Агресор вигадав ще одну причину припинити зернову угоду

12:18 20 жовтня Київ, Україна

Росія хоче припинити зернову угоду через розслідування ООН щодо використання росією іранських безпілотників у війні проти України.

Як пишуть російські ЗМІ, перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що у відповідь росія може "переглянути співпрацю" з ООН, у тому числі не продовжити зернову угоду.



Заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, в ході якого було пред'явлено звинувачення у постачанні Іраном безпілотників росії.



Полянський заявив, що росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".



Представник росії додав, що москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, назвавши такі дії "незаконними", порушенням рішення Ради безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату організації.



Інакше росія перегляне співпрацю з ООН.