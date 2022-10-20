Агресор вигадав ще одну причину припинити зернову угоду

Росія хоче припинити зернову угоду через розслідування ООН щодо використання росією іранських безпілотників у війні проти України.
Як пишуть російські ЗМІ, перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що у відповідь росія може "переглянути співпрацю" з ООН, у тому числі не продовжити зернову угоду.
Заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, в ході якого було пред'явлено звинувачення у постачанні Іраном безпілотників росії.
Полянський заявив, що росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
Представник росії додав, що москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, назвавши такі дії "незаконними", порушенням рішення Ради безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату організації.
Інакше росія перегляне співпрацю з ООН.
Заява була зроблена за підсумками закритого засідання Ради безпеки ООН, в ході якого було пред'явлено звинувачення у постачанні Іраном безпілотників росії.
Полянський заявив, що росія поки що "не переконана" у необхідності продовження зернової угоди, і зазначив, що головним питанням залишається "експорт російських добрив та продовольства".
Представник росії додав, що москва сподівається, що секретаріат і генсек ООН утримаються від участі в будь-яких розслідуваннях щодо іранських безпілотників, назвавши такі дії "незаконними", порушенням рішення Ради безпеки ООН, виходом за межі технічного мандату організації.
Інакше росія перегляне співпрацю з ООН.
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