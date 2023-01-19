Агресор тримає у Чорному морі 11 кораблів

16:29 19 січня Київ, Україна

Серед 11 російських кораблів у Чорному морі знаходяться 6 носіїв Калібрів із загальним залпом близько 40 ракет. Про це 19 січня повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.



Крім того, в Азовському морі війська росії утримують два кораблі, в Середземному морі - десять, серед яких п'ять носіїв Калібрів із загальним залпом 72 ракети.



Як наголосила в ефірі телемарафону голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, сигнали повітряної тривоги не можна ігнорувати.