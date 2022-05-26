"Агресію рф не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою" - МЗС Британії

13:44 26 травня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс збирається вимагати у країн-партнерів збільшення поставок зброї Україні, посилення санкцій проти росії, а також збирається застерегти від спроб "умиротворення російської агресії".

Цей виступ прозвучить на тлі пропозицій низки впливових західних політиків та коментаторів розпочати переговори з росією та бути готовими поступитися їй якимись територіями України.

"Російську агресію не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу", - йдеться у цитатах з промови у пресрелізі Форін-офісу напередодні поїздки Трасс до Боснії та Герцеговини у четвер.

У своєму сьогоднішньому виступі вона має намір вимагати у країн-партнерів збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти росії.

"Умиротворенням агресора" прийнято називати політику поступок вимогам нацистської Німеччини, яку проводили Великобританія та Франція наприкінці 1930-х років, сподіваючись уникнути війни. Заради цього вони погодилися на нарощування німецької військової могутності, колись жорстко обмеженої за підсумками Першої світової війни, введення вермахту в раніше демілітаризовані області Німеччини, аншлюс (анексію) Австрії та відторгнення найважливіших районів Чехословаччини - демократичної країни, що виникла якраз за підсумками Першої світової.



Ця політика не досягла своєї мети - після цих поступок Гітлер продовжив висувати нові територіальні претензії, а нова світова війна все одно почалася 1939 року", - сказав Трасс.

На думку Трасс, не можна допустити жодного відкату назад від мети гарантувати поразку росії у її війні проти України.

"Ми не повинні дозволити, щоб в Україні розвинувся затяжний і все більш болісний конфлікт", - вважає голова Форін-офісу.

Заходу, за її словами, слід зробити висновки з недавньої історії, коли путін, добившись від Заходу різних поступок, після цього нападав на Грузію, анексував Крим та створив маріонеткові утворення на території Донбасу.



З аналогічним висловом раніше у середу виступила і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка застерегла колег від демонстрації володимиру путіну якоїсь слабкості.

"Мир, укладений на поганих умовах для України, означатиме поганий мир для всіх нас. Набагато небезпечніше поступатися путіну, ніж провокувати його. Всі ці, начебто, дрібні поступки агресору ведуть до великих війн", - заявила вона.

Ці висловлювання пролунали після того, як на форумі в Давосі та в колонках низки ЗМІ прозвучали пропозиції поступитися росії частиною української території, щоб якнайшвидше закінчити війну.



Зокрема, ексдержсекретар США Генрі Кісінджер під час виступу в Давосі в середу заявив, що Україна має піти на переговори з росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.



Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму вечірньому відеозверненні та заявив, що країна не віддасть своїх територій.



Він також дорікнув партнерам у тому, що в будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто за будь-якої поведінки росії запропонує враховувати її інтереси, незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні, незважаючи на десятки тисяч убитих українців, незважаючи на Бучу та Маріуполь, незважаючи на зруйновані міста.