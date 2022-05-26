"Агресію рф не можна утихомирити. На неї необхідно відповідати силою" - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс збирається вимагати у країн-партнерів збільшення поставок зброї Україні, посилення санкцій проти росії, а також збирається застерегти від спроб "умиротворення російської агресії".
Цей виступ прозвучить на тлі пропозицій низки впливових західних політиків та коментаторів розпочати переговори з росією та бути готовими поступитися їй якимись територіями України.
У своєму сьогоднішньому виступі вона має намір вимагати у країн-партнерів збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти росії.
На думку Трасс, не можна допустити жодного відкату назад від мети гарантувати поразку росії у її війні проти України.
Заходу, за її словами, слід зробити висновки з недавньої історії, коли путін, добившись від Заходу різних поступок, після цього нападав на Грузію, анексував Крим та створив маріонеткові утворення на території Донбасу.
З аналогічним висловом раніше у середу виступила і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка застерегла колег від демонстрації володимиру путіну якоїсь слабкості.
Ці висловлювання пролунали після того, як на форумі в Давосі та в колонках низки ЗМІ прозвучали пропозиції поступитися росії частиною української території, щоб якнайшвидше закінчити війну.
Зокрема, ексдержсекретар США Генрі Кісінджер під час виступу в Давосі в середу заявив, що Україна має піти на переговори з росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму вечірньому відеозверненні та заявив, що країна не віддасть своїх територій.
Він також дорікнув партнерам у тому, що в будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто за будь-якої поведінки росії запропонує враховувати її інтереси, незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні, незважаючи на десятки тисяч убитих українців, незважаючи на Бучу та Маріуполь, незважаючи на зруйновані міста.
Зокрема, ексдержсекретар США Генрі Кісінджер під час виступу в Давосі в середу заявив, що Україна має піти на переговори з росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на це у своєму вечірньому відеозверненні та заявив, що країна не віддасть своїх територій.
Він також дорікнув партнерам у тому, що в будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто за будь-якої поведінки росії запропонує враховувати її інтереси, незважаючи на тисячі російських ракет, що вдарили по Україні, незважаючи на десятки тисяч убитих українців, незважаючи на Бучу та Маріуполь, незважаючи на зруйновані міста.
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