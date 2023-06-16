Агресія рф "розбудила" Захід: НАТО ухвалить план на випадок війни з росією

На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО мають намір ухвалити секретний план, який детально описуватиме, як Альянс відповість у разі російського нападу. Такий крок робиться вперше з часів холодної війни.
Як пише Reuters, це означає фундаментальну зміну – Альянс не бачив необхідності розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та відчував, що певна пострадянська росія більше не становить загрози.
Як пише Reuters, це означає фундаментальну зміну – Альянс не бачив необхідності розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та відчував, що певна пострадянська росія більше не становить загрози.
Проте з огляду на те, що найкривавіша з 1945 року війна в Європі вирує прямо за його кордонами в Україні, НАТО розуміє, що має мати все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із кремлем.
У своїх регіональних планах НАТО також дасть країнам-членам вказівки щодо модернізації своїх сил та матеріально-технічного забезпечення.
Історик Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що в цей час НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти росії та її союзників з Варшавського договору, адже більшість із них зараз є членами НАТО.
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