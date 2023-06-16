Агресія рф "розбудила" Захід: НАТО ухвалить план на випадок війни з росією

06:48 19 травня Київ, Україна





Як пише Reuters, це означає фундаментальну зміну – Альянс не бачив необхідності розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та відчував, що певна пострадянська росія більше не становить загрози. На саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО мають намір ухвалити секретний план, який детально описуватиме, як Альянс відповість у разі російського нападу. Такий крок робиться вперше з часів холодної війни.Як пише Reuters, це означає фундаментальну зміну – Альянс не бачив необхідності розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та відчував, що певна пострадянська росія більше не становить загрози.



Проте з огляду на те, що найкривавіша з 1945 року війна в Європі вирує прямо за його кордонами в Україні, НАТО розуміє, що має мати все планування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із кремлем.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в тому, що не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-якої миті", - сказав адмірал Роб Бауер, один із найвищих військових чиновників НАТО.

У своїх регіональних планах НАТО також дасть країнам-членам вказівки щодо модернізації своїх сил та матеріально-технічного забезпечення.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг про секретні документи, які, як під час холодної війни, призначатимуть певні війська для захисту певних регіонів.

Історик Верховного штабу об'єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що в цей час НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти росії та її союзників з Варшавського договору, адже більшість із них зараз є членами НАТО.