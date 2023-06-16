Африканська делегація планує відвідати Україну та рф для розвитку експорту зерна та добрив

У червні 2023 року делегація із шести африканських президентів відвідає Україну та росію для нарощування експорту зерна та добрив.
Ця важлива міжнародна ініціатива спрямована на зміцнення мирного процесу та вирішення питань економічного співробітництва.
Перемовник Жан-Ів Олів'є повідомив, що африканська делегація планує провести зустрічі з високопосадовцями у Києві та москві.
Вони також мають намір обговорити можливості нарощування експорту зернових вантажів з України в умовах воєнного конфлікту, а також обмін полоненими. Візит делегації заплановано на червень 2023 року для миротворчої місії.
Підготовка до переговорів вже триває, і Олів'є організує зустрічі з чиновниками у москві та Києві. Африканські президенти, ймовірно, прибудуть до Києва нічним поїздом із Польщі.
Участь у переговорах схвалено такими міжнародними організаціями, як США, ЄС, ООН, Африканський Союз та Китай, а також президентами України та росії. Значна увага приділяється питанням експорту зерна та добрив, які мають вирішальне значення для Африки.
В умовах військового конфлікту експорт цих товарів обмежений, що негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку і веде до голоду в Африці.
Африканські президенти також хочуть обговорити способи полегшення поставок та оплати російських добрив з огляду на обмеження, накладені санкціями на російські вантажні судна та доступ до міжнародних фінансових систем.
Ця важлива міжнародна ініціатива спрямована на зміцнення мирного процесу та вирішення питань економічного співробітництва.
Перемовник Жан-Ів Олів'є повідомив, що африканська делегація планує провести зустрічі з високопосадовцями у Києві та москві.
Вони також мають намір обговорити можливості нарощування експорту зернових вантажів з України в умовах воєнного конфлікту, а також обмін полоненими. Візит делегації заплановано на червень 2023 року для миротворчої місії.
Підготовка до переговорів вже триває, і Олів'є організує зустрічі з чиновниками у москві та Києві. Африканські президенти, ймовірно, прибудуть до Києва нічним поїздом із Польщі.
Участь у переговорах схвалено такими міжнародними організаціями, як США, ЄС, ООН, Африканський Союз та Китай, а також президентами України та росії. Значна увага приділяється питанням експорту зерна та добрив, які мають вирішальне значення для Африки.
В умовах військового конфлікту експорт цих товарів обмежений, що негативно впливає на глобальну продовольчу безпеку і веде до голоду в Африці.
Африканські президенти також хочуть обговорити способи полегшення поставок та оплати російських добрив з огляду на обмеження, накладені санкціями на російські вантажні судна та доступ до міжнародних фінансових систем.
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