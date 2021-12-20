«Афганська» військова техніка може дістатися Україні, - ЗМІ

Україна попросила США передати частину американського озброєння. Йдеться про техніку, яка призначалася Афганістану до захоплення там влади «Талібаном», повідомляє Foreign Policy.
Як нагадує видання, глава Міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які Вашингтон Києву не спрямовував.
Резніков, зокрема, запросив допомогу у сфері повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.
Крім того, за даними Foreign Policy, Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.
Крім цього, йдеться про гелікоптери Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що Адміністрація розробляє кроки щодо комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.
Як нагадує видання, глава Міноборони України Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона просив США збільшити постачання озброєнь, у тому числі надати системи, які Вашингтон Києву не спрямовував.
Резніков, зокрема, запросив допомогу у сфері повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби.
Крім того, за даними Foreign Policy, Україна хоче отримати боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби.
Крім цього, йдеться про гелікоптери Мі-17, що належать США, що знаходяться на техобслуговуванні в Україні.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що Адміністрація розробляє кроки щодо комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.
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