Афганістан підтримав вторгнення Азербайджану в Карабах

Військові події останніх днів в Карабаху розділили світ надвоє. На стороні Азербайджану з повною підтримкою слідом за Туреччиною виступив Афганістан. Про це сьогодні, 28 вересня, заявило Міністерство закордонних справ Республіки Афганістан.

У заяві йдеться, що "Нагірно-Карабаський регіон отримав міжнародне визнання як частина Азербайджану".

"Афганістан вимагає припинення окупації Нагірного Карабаху та підтримує зусилля народу й уряду Азербайджану та інших країн світу в цьому відношенні", - наголошується в документі.

У відомстві додали, що Кабул стурбований сутичками на Південному Кавказі і жалкує про людські втрати.

Варто відзначити, що крім Афганістану одну зі сторін відкрито підтримала тільки Туреччина. Її лідер Реджет Ердоган заявив, що "прийшов час покінчити з окупацією Вірменії", "вона повинна піти з окупованих земель", оскільки "всі знають, що це землі Азербайджану".

Низка країн і організацій закликали припинити військові дії в регіоні.