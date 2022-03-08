Аеропорт у Вінниці знищено ракетами армії РФ - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звертається до країн Північноатлантичного Альянсу у зв'язку з ракетним обстрілом Вінницької області.
Удар по аеродрому завдавався з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або Ту-160. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, що мають велику дальність застосування, до 5500 км.
Як відомо, у Вінниці – аеродром спільного використання, що експлуатується і військовими, і цивільними.
Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.
Це відповідальність західних лідерів та політиків, заявив президент України Зеленський.
Як відомо, у Вінниці – аеродром спільного використання, що експлуатується і військовими, і цивільними.
Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.
Це відповідальність західних лідерів та політиків, заявив президент України Зеленський.
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