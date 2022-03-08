Аеропорт у Вінниці знищено ракетами армії РФ - Зеленський

09:01 07 березень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звертається до країн Північноатлантичного Альянсу у зв'язку з ракетним обстрілом Вінницької області.

«Закрийте небо над Україною! Для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну зону! Ми люди! І це ваш обов'язок захищати людей! І це ви можете! Якщо ви цього не зробите і не надасте нам хоча б літаки, щоб ми могли себе самі захистити – можна зробити один висновок, що ви також хочете, щоб нас повільно вбивали», - йдеться у повідомленні Зеленського.

Удар по аеродрому завдавався з акваторії Чорного моря, стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95мс або Ту-160. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, що мають велику дальність застосування, до 5500 км.

Як відомо, у Вінниці – аеродром спільного використання, що експлуатується і військовими, і цивільними.

Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було.



Це відповідальність західних лідерів та політиків, заявив президент України Зеленський.