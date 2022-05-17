Адвокати Коломойського знову не з'явилися в суд по своїй скарзі

07:00 13 серпня Київ, Україна

Які цілі переслідує Ігор Коломойський, затягуючи вже п'ятий за рахунком судовий розгляд проти "Роттердам+", невідомо. Але в черговий раз на судове засідання по слуханню загальної скарги проти закриття справи "Роттердам+" не з'явилися три з чотирьох адвокатів феросплавних заводів Ігоря Коломойського і Центру протидії корупції.

Так, неявку 2 з 3 адвокатів суд визнав неповажною.

На думку прокурора САП Дениса Демківа, систематична неявка адвокатів заявників свідчить про намагання затягнути судовий процес, який триває вже більше 2 місяців.

"Дуже показова ситуація у нас складається. Ми цю скаргу слухаємо з середини червня. На сьогодні майже 2 місяці ми розглядаємо скаргу. І в ці 2 місяці ми можемо побачити, скільки у нас пройшло засідань і скільки засідань зривалося, і з чиєї вини. Близько 2 місяців ми розглядаємо, а ми ще навіть не перейшли до дослідження доказів по цій справі", - повідомив прокурор в судовому засіданні.

Через неявку позивачів, суд змушений був вшосте перенесли засідання справи по їхній же скарзі. Наступне засідання заплановано на 17 серпня.

Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четверте закрив справу "Роттердам+". Вперше справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом Генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.