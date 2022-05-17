Адвокати Коломойського знову не з'явилися в суд по своїй скарзі

Які цілі переслідує Ігор Коломойський, затягуючи вже п'ятий за рахунком судовий розгляд проти "Роттердам+", невідомо. Але в черговий раз на судове засідання по слуханню загальної скарги проти закриття справи "Роттердам+" не з'явилися три з чотирьох адвокатів феросплавних заводів Ігоря Коломойського і Центру протидії корупції.
Так, неявку 2 з 3 адвокатів суд визнав неповажною.
На думку прокурора САП Дениса Демківа, систематична неявка адвокатів заявників свідчить про намагання затягнути судовий процес, який триває вже більше 2 місяців.
Через неявку позивачів, суд змушений був вшосте перенесли засідання справи по їхній же скарзі. Наступне засідання заплановано на 17 серпня.
Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП в четверте закрив справу "Роттердам+". Вперше справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.
Ці рішення також були підтверджені Офісом Генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. За цей період було проведено більше ніж 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну і юридичну обґрунтованість формули.
Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.
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