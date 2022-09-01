Адміністрації міст в Україні підготувалися до опалювального сезону на 60%
12:51 05 серпня Київ, Україна
Україна готова до опалювального сезону на 60%, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"В цей час усі області готові в середньому на 60%. Це відповідає плану підготовки, розробленому урядом. Прискорюватимемося в цьому напрямку, щоби стабільно пройти опалювальний сезон", - сказав Шмигаль.
Так, до 15 жовтня запаси вугілля мають сягнути 2,5 мільйона тонн.
"Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, на цей час на складах ТЕС та ТЕЦ зберігається 1,8 млн тонн вугілля, і процес рухається згідно з графіком", - повідомив прем'єр.
Запаси газу перевищили 11,8 млрд кубометрів при плані 19 млрд.
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