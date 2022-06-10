Adidas припиняє продажі в росії

09:54 10 червня Київ, Україна

Німецька група з виробництва спортивного взуття, одягу та аксесуарів Adidas AG не має наміру відновлювати комерційну діяльність у росії.

Про це сказала представниця компанії.

"Робота магазинів Adidas та інтернет-торгівля в росії призупинена до подальшого розпорядження, це стосується і доставки товарів у росію. Поки що немає планів щодо відновлення діяльності", - сказала представниця компанії.



У березні спортивний бренд Adidas заявив, що закриває свої магазини в росії, але поки не виходить з російського ринку.



Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення росії в Україну і на тлі міжнародних санкцій проти росії.