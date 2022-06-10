Adidas припиняє продажі в росії

Німецька група з виробництва спортивного взуття, одягу та аксесуарів Adidas AG не має наміру відновлювати комерційну діяльність у росії.
Про це сказала представниця компанії.
У березні спортивний бренд Adidas заявив, що закриває свої магазини в росії, але поки не виходить з російського ринку.
Adidas AG оголосила про призупинення співпраці з російським футбольним союзом "з негайним набуттям чинності" через вторгнення росії в Україну і на тлі міжнародних санкцій проти росії.
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