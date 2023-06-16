12:09 09 червня Київ, Україна

Тайванський виробник Acer продовжує постачання комп'ютерного обладнання до Росії, незважаючи на заяви про припинення бізнесу в країні.



Інформацію про це опубліковано агентством Reuters з посиланням на дані митниці.



За період з квітня 2022 року до березня 2023 року було поставлено товарів на суму понад 70,4 мільйонів доларів США. На відміну від своїх західних конкурентів, таких як Dell та HP, які припинили постачання до Росії на початку 2022 року, Acer продовжував свою діяльність.



Як зазначається, обладнання Acer надходило до Росії через дочірню компанію, зареєстровану в Швейцарії, а також через різні служби доставки на замовлення цієї компанії..



Такий підхід дозволяв уникнути порушення санкцій, введених Тайбеєм проти Росії, а також обмежень, пов'язаних із санкціями Швейцарії та ЄС.



Хоча дії Acer не є незаконними, вони викликають питання та відрізняються від стратегії інших провідних західних компаній, які вирішили припинити свою діяльність на російському ринку.