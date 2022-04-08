Абсолютна більшість депутатів Європарламенту підтримала резолюцію щодо негайного ембарго на російські енергоносії

Європарламент абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного та негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафти, газу, вугілля та ядерного палива.
За резолюцію проголосували 513 євродепутатів, проти були 22 парламентарії, ще 19 - утрималися.
Про це повідомив депутат Європарламенту Гі Верхофстадт - бельгійський політичний діяч, прем'єр-міністр Бельгії (1999-2008), який виступав за негайне запровадження економічних санкцій проти Росії.
Крім того, Євродепутати закликають лідерів ЄС виключити росію з G20 та інших організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та ін.
Закликають виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім суднам, пов'язаним з росією, заходити до територіальних вод ЄС та швартуватися в портах ЄС, а також заборонити автомобільні вантажні перевезення через кордони росії та білорусі.
Вказуючи на участь білорусі у війні в Україні, резолюція вимагає, щоб санкції проти білорусі були такими, як санкції, введені проти росії.
За резолюцію проголосували 513 євродепутатів, проти були 22 парламентарії, ще 19 - утрималися.
Про це повідомив депутат Європарламенту Гі Верхофстадт - бельгійський політичний діяч, прем'єр-міністр Бельгії (1999-2008), який виступав за негайне запровадження економічних санкцій проти Росії.
Крім того, Євродепутати закликають лідерів ЄС виключити росію з G20 та інших організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та ін.
Закликають виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім суднам, пов'язаним з росією, заходити до територіальних вод ЄС та швартуватися в портах ЄС, а також заборонити автомобільні вантажні перевезення через кордони росії та білорусі.
Вказуючи на участь білорусі у війні в Україні, резолюція вимагає, щоб санкції проти білорусі були такими, як санкції, введені проти росії.
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