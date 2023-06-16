Stinger, ЗРК Avenger та боєприпаси для Patriot: США виділяють Україні новий пакет військової допомоги

06:44 01 червня Київ, Україна

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про новий пакет військової допомоги США для України, до якого увійдуть ПЗРК Stinger , системи ППО Avenger, боєприпаси для HIMARS.



"США продовжують підтримувати Україну, надаючи їй те, що їй потрібно для кращого захисту, і в рамках цих зусиль ми маємо майбутній пакет, який передбачає 39 передачу техніки із оборонних запасів Міністерства оборони", - сказав він.



За словами Кірбі, у новому пакеті США надають Україні додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, більше систем ППО Avenger, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси для HIMARS та "низку артилерійських комплексів".



Як повідомили у Пентагоні, зброя буде надана із запасів Міноборони США.



У пакет вартістю 300 мільйонів доларів входять: