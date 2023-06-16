Stinger, ЗРК Avenger та боєприпаси для Patriot: США виділяють Україні новий пакет військової допомоги

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив про новий пакет військової допомоги США для України, до якого увійдуть ПЗРК Stinger, системи ППО Avenger, боєприпаси для HIMARS.
"США продовжують підтримувати Україну, надаючи їй те, що їй потрібно для кращого захисту, і в рамках цих зусиль ми маємо майбутній пакет, який передбачає 39 передачу техніки із оборонних запасів Міністерства оборони", - сказав він.
За словами Кірбі, у новому пакеті США надають Україні додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, більше систем ППО Avenger, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси для HIMARS та "низку артилерійських комплексів".
Як повідомили у Пентагоні, зброя буде надана із запасів Міноборони США.
У пакет вартістю 300 мільйонів доларів входять:
- додаткові набої для ЗРК Patriot;
- ракети ППО AIM-7;
- системи ППО Avenger;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
- танкові боєприпаси калібру 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотників;
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 30 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- вибухові боєприпаси для усунення перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
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