"Друга армія світу" не може наступати, тому переходить в оборону

Російські військові поступово починають оборонятися та перестають наступати.
Про це під час ефіру "Фейгін LIVE" сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
За його словами, російські військові ховаються у пагорбах, шукають "затишні місця" та намагаються захищатися.
За його словами, російські військові ховаються у пагорбах, шукають "затишні місця" та намагаються захищатися.
Він додав, що на Ізюмському та Луганському напрямках ворог поки що наступає.
Генштаб ЗСУ у зведенні 18 травня зазначив, що війська рф обстрілюють українську сторону вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Також вони продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території нашої країни.
У свою чергу радник голови МВС Ростислав Смирнов зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу по всіх напрямках. Це відбудеться приблизно наприкінці червня – на початку липня.
Генштаб ЗСУ у зведенні 18 травня зазначив, що війська рф обстрілюють українську сторону вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Також вони продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території нашої країни.
У свою чергу радник голови МВС Ростислав Смирнов зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу по всіх напрямках. Це відбудеться приблизно наприкінці червня – на початку липня.
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