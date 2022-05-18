"Друга армія світу" не може наступати, тому переходить в оборону

17:13 18 травня Київ, Україна

Російські військові поступово починають оборонятися та перестають наступати.

 
Про це під час ефіру "Фейгін LIVE" сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

За його словами, російські військові ховаються у пагорбах, шукають "затишні місця" та намагаються захищатися.
 
"Історія з наступом поступово обнуляється, коли війська вичерпали наступальний потенціал. На всіх напрямках, по суті, російські війська отримали таку команду", - зазначив Арестович.
 
Він додав, що на Ізюмському та Луганському напрямках ворог поки що наступає.

Генштаб ЗСУ у зведенні 18 травня зазначив, що війська рф обстрілюють українську сторону вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Також вони продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території нашої країни.

У свою чергу радник голови МВС Ростислав Смирнов зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу по всіх напрямках. Це відбудеться приблизно наприкінці червня – на початку липня.