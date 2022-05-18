"Друга армія світу" не може наступати, тому переходить в оборону

17:13 18 травня Київ, Україна

Російські військові поступово починають оборонятися та перестають наступати.





За його словами, російські військові ховаються у пагорбах, шукають "затишні місця" та намагаються захищатися. Про це під час ефіру "Фейгін LIVE" сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович За його словами, російські військові ховаються у пагорбах, шукають "затишні місця" та намагаються захищатися.

"Історія з наступом поступово обнуляється, коли війська вичерпали наступальний потенціал. На всіх напрямках, по суті, російські війська отримали таку команду", - зазначив Арестович.

Він додав, що на Ізюмському та Луганському напрямках ворог поки що наступає.



Генштаб ЗСУ у зведенні 18 травня зазначив, що війська рф обстрілюють українську сторону вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Також вони продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території нашої країни.



У свою чергу радник голови МВС Ростислав Смирнов зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу по всіх напрямках. Це відбудеться приблизно наприкінці червня – на початку липня.