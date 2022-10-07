"Друга армія світу" ділила стіл та сон зі свинями - СБУ

11:04 07 жовтня Київ, Україна

СБУ розпочала перевірку позицій російської армії після звільнення Любимівки на Херсонщині та не змогли стримати сліз від сміху: окупанти ділили стіл та сон зі свинями.

"СБУ отримала незаперечні докази, що собаки путіна - у житті справжні свині", - зазначають у прес-службі.



Побачене шокувало представників спецслужби.

"Знайшли собі подібних", - прокоментував картину місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.

Але, як повідомляють у СБУ, це були не всі знахідки: серед бруду та вони стояли вкрадені пральні машини.