"Друга армія світу" ділила стіл та сон зі свинями - СБУ
11:04 07 жовтня Київ, Україна
СБУ розпочала перевірку позицій російської армії після звільнення Любимівки на Херсонщині та не змогли стримати сліз від сміху: окупанти ділили стіл та сон зі свинями.
"СБУ отримала незаперечні докази, що собаки путіна - у житті справжні свині", - зазначають у прес-службі.
Побачене шокувало представників спецслужби.
"Знайшли собі подібних", - прокоментував картину місцевий житель, який провів екскурсію "командним пунктом" росіян.
Але, як повідомляють у СБУ, це були не всі знахідки: серед бруду та вони стояли вкрадені пральні машини.
"Звертаємось до тих, хто прийшов на нашу землю з війною: поки ви ще живі, здавайтеся в полон! У нас ви отримаєте ставлення краще, ніж від ваших командирів", - запевняють у СБУ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі