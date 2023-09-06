"Вагнер" - інструмент психологічної гри росії на кордонах НАТО - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив у вівторок, 15 серпня, що "Вагнер" наразі не бере участі у прямих бойових діях на території України та не становить загрози для України найближчим часом.
Черняк сказав, що група "Вагнер" нині перебуває у білорусі, де проводить військові тренування для білоруських військ. Він додав, що частина найманців уже збирається або навіть повернулася назад на територію росії.
Черняк також сказав, що українська розвідка не має інформації про те, що група "Вагнер" може повернутися воювати на територію України. Він зазначив, що група "Вагнер" зазнала великих втрат у боях під Бахмутом і що її боєздатність значно знизилася.
Черняк заявив, що "Вагнер" тепер активно використовується як елемент інформаційно-психологічної гри росії на кордонах з НАТО - щоб тримати у напрузі країни Європи, що межують із білоруссю, зокрема Польщу. Однак він не становить "жодної серйозної загрози для держав НАТО".
При спробі випробувати на міцність український кордон або атакувати Сувальський коридор між білоруссю та Калінінградською областю "таку групу буде негайно знищено", підкреслив Черняк.
Загалом мета таких провокацій полягає у тому, щоб змусити противника до імпульсивних непродуманих дій, але це марно, зазначив представник розвідки.
Черняк також сказав, що українська розвідка стежить за активністю "Вагнера" та готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
Черняк сказав, що група "Вагнер" нині перебуває у білорусі, де проводить військові тренування для білоруських військ. Він додав, що частина найманців уже збирається або навіть повернулася назад на територію росії.
Черняк також сказав, що українська розвідка не має інформації про те, що група "Вагнер" може повернутися воювати на територію України. Він зазначив, що група "Вагнер" зазнала великих втрат у боях під Бахмутом і що її боєздатність значно знизилася.
Черняк заявив, що "Вагнер" тепер активно використовується як елемент інформаційно-психологічної гри росії на кордонах з НАТО - щоб тримати у напрузі країни Європи, що межують із білоруссю, зокрема Польщу. Однак він не становить "жодної серйозної загрози для держав НАТО".
При спробі випробувати на міцність український кордон або атакувати Сувальський коридор між білоруссю та Калінінградською областю "таку групу буде негайно знищено", підкреслив Черняк.
Загалом мета таких провокацій полягає у тому, щоб змусити противника до імпульсивних непродуманих дій, але це марно, зазначив представник розвідки.
Черняк також сказав, що українська розвідка стежить за активністю "Вагнера" та готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
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