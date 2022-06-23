HIMARS вже прибули в Україну: куди дістануть ракети

16:47 23 червня Київ, Україна





У мережі оприлюднили карту окупованих територій зони ураження.



Відповідно до неї, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований Зміїний острів за умови їхнього розміщення на Одещині.



Американські реактивні системи залпового вогню M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) , які вже надійшли на озброєння ЗСУ, здатні вражати цілі до 70 кілометрів.У мережі оприлюднили карту окупованих територій зони ураження.Відповідно до неї, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований Зміїний острів за умови їхнього розміщення на Одещині.

Також потрапляють: Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Однак для того, щоб витіснити ворога з українських територій, недостатньо тих одиниць HIMARS, які передали США , потрібні сотні.



На фронті поки що зберігається невигідне співвідношення російської та української техніки — щонайменше 10 до одного.



На озброєнні у рф лише одних самохідних та несамохідних знарядь понад 12 тисяч. Добре озброєна російська армія значно переважає наразі у військовому потенціалі та живій силі перед ЗСУ.

Нагадаємо, 1 червня президент США офіційно повідомив про нову партію військової допомоги Україні, що включає далекобійні РСЗВ Himars. У рф відразу заявили, що Вашингтон обіцяв не постачати Києву ракети з дальністю 45–70 кілометрів, і що в такому разі завдаватиме ударів по нових цілях.