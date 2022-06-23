HIMARS вже прибули в Україну: куди дістануть ракети

Американські реактивні системи залпового вогню M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), які вже надійшли на озброєння ЗСУ, здатні вражати цілі до 70 кілометрів.
У мережі оприлюднили карту окупованих територій зони ураження.
Відповідно до неї, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований Зміїний острів за умови їхнього розміщення на Одещині.
У мережі оприлюднили карту окупованих територій зони ураження.
Відповідно до неї, зокрема, зона ураження ракетними комплексами HIMARS охоплює окупований Зміїний острів за умови їхнього розміщення на Одещині.
Також потрапляють: Харківська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
Однак для того, щоб витіснити ворога з українських територій, недостатньо тих одиниць HIMARS, які передали США, потрібні сотні.
На фронті поки що зберігається невигідне співвідношення російської та української техніки — щонайменше 10 до одного.
На озброєнні у рф лише одних самохідних та несамохідних знарядь понад 12 тисяч. Добре озброєна російська армія значно переважає наразі у військовому потенціалі та живій силі перед ЗСУ.
Нагадаємо, 1 червня президент США офіційно повідомив про нову партію військової допомоги Україні, що включає далекобійні РСЗВ Himars. У рф відразу заявили, що Вашингтон обіцяв не постачати Києву ракети з дальністю 45–70 кілометрів, і що в такому разі завдаватиме ударів по нових цілях.
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