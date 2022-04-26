"Укроборонпром" виявив коригувальника вогню серед своїх співробітників
06:37 26 квітня Київ, Україна
Концерн "Укроборонпром" серед своїх працівників виявив ймовірного корегувальника вогню, який допоміг ворогові завдати удару по підприємству.
Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".
"Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів
Укроборонпрому за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрило підрозділ безпеки самого заводу. Колабораціоніст повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію", - йдеться у повідомленні.
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