"Укренерго" повідомило про збільшення генерації електроенергії в Україні

12:49 27 грудня Київ, Україна

Це пов'язано із запуском енергоблоку на одній із пошкоджених росіянами теплових електростанцій, йдеться в ранковому зведенні компанії.

"Дефіцит потужності у системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включений до мережі блок на одній із теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак", – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що наявної генерації все одно недостатньо для забезпечення електроенергією всіх споживачів.



Тому до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.