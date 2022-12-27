"Укренерго" повідомило про збільшення генерації електроенергії в Україні

Це пов'язано із запуском енергоблоку на одній із пошкоджених росіянами теплових електростанцій, йдеться в ранковому зведенні компанії.
Компанія наголосила, що наявної генерації все одно недостатньо для забезпечення електроенергією всіх споживачів.
Тому до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.
Тому до всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.
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