CNN: США дозволять союзникам передати F-16 Україні

11:18 19 травня Київ, Україна

Незважаючи на те, що США все ще вважають відправку винищувачів F-16 в Україну досить дорогою процедурою, яка не варта того в короткостроковій перспективі, Вашингтон готовий дозволити союзникам постачання винищувачів F-16, якщо відповідне рішення буде ухвалено.





Інсайдери CNN стверджують, що Білий дім хотів би закрити нагальні потреби українських військовослужбовців в артилерії, ракетному озброєнні та системах ППО. Водночас США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 в Україну, якщо вони виявлять таке бажання. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.Інсайдери CNN стверджують, що Білий дім хотів би закрити нагальні потреби українських військовослужбовців в артилерії, ракетному озброєнні та системах ППО. Водночас США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 в Україну, якщо вони виявлять таке бажання.

"Побоювання з приводу F-16 пов'язані не так з ескалацією, як з логістичними проблемами. Хоча Пентагон не виключає відправки F-16 в Україну, чиновники вважають, що це довгостроковий захід, який, швидше за все, вимірюватиметься роками, а не місяцями. США не повідомляли союзникам, що вони проти того, щоб інші країни відправили свої багатоцільові винищувачі. Але європейські країни, які мають на озброєнні F-16 та інші типи винищувачів, схоже, також не готові передавати їх зараз", - йдеться у матеріалі CNN.

Український топчиновник у спілкуванні з журналістами висловив думку, що відправлення винищувачів F-16 рано чи пізно відбудеться. Співрозмовник навів у приклад надання Києву танків та РСЗВ HIMARS, постачання яких США та союзники у 2022 році також відкидали.