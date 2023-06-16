CNN: США дозволять союзникам передати F-16 Україні

Незважаючи на те, що США все ще вважають відправку винищувачів F-16 в Україну досить дорогою процедурою, яка не варта того в короткостроковій перспективі, Вашингтон готовий дозволити союзникам постачання винищувачів F-16, якщо відповідне рішення буде ухвалено.
Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела.
Інсайдери CNN стверджують, що Білий дім хотів би закрити нагальні потреби українських військовослужбовців в артилерії, ракетному озброєнні та системах ППО. Водночас США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 в Україну, якщо вони виявлять таке бажання.
Інсайдери CNN стверджують, що Білий дім хотів би закрити нагальні потреби українських військовослужбовців в артилерії, ракетному озброєнні та системах ППО. Водночас США не блокуватимуть постачання союзниками багатоцільових винищувачів F-16 в Україну, якщо вони виявлять таке бажання.
Український топчиновник у спілкуванні з журналістами висловив думку, що відправлення винищувачів F-16 рано чи пізно відбудеться. Співрозмовник навів у приклад надання Києву танків та РСЗВ HIMARS, постачання яких США та союзники у 2022 році також відкидали.
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