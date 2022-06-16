"Російськомовний культурний продукт" під забороною у Хмельницькій області

13:35 16 червня Київ, Україна

Хмельницька обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у регіоні.

"Обласна рада своїм рішенням запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території Хмельницької області до моменту повного припинення окупації російською федерацією території України", - повідомила пресслужба Хмельницької облради.

Влада обіцяє вести роз'яснювальну роботу з жителями області та контролювати виконання прийнятого рішення.



Заборона на використання російського культурного продукту з 2018 року діяла у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях.