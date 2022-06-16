"Російськомовний культурний продукт" під забороною у Хмельницькій області

Хмельницька обласна рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у регіоні.
Влада обіцяє вести роз'яснювальну роботу з жителями області та контролювати виконання прийнятого рішення.
Заборона на використання російського культурного продукту з 2018 року діяла у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях.
Заборона на використання російського культурного продукту з 2018 року діяла у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській областях.
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